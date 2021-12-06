«Волки, волки!»: жители Коми в страхе от нашествия хищников

В плицию Сыктывдинского района обратилось общество охотников и рыболовов. Они рассказали о серьезной активности волков, которые уже начали точить зуб на местных собак.
- Вниманию охотников и владельцев домашних питомцев. В сообщество поступила информация, что в Койтыбоже волки разорвали собаку. Так же замечен выход хищников в район села Ыб", - говорится в посте в соцсети.
Так, местные жители рассказали, что в Лозым неделю назад пришли пятеро хищников. Их спугнули в четыре утра, когда те хотели снять с цепи собаку, один подошёл вплотную, а его сородичи остановились в 50 метрах.
В районе Зеленца наблюдал стаю из шести особей. В Парчеге 3 декабря в 4.00 утра во двор местных жителей пришли три взрослых волка и один молодой. Хищники набросились на собаку, но питомец остался жив - спугнул свет. Администрация Сыктывдинского района пока не отреагировала.