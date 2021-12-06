В Коми под лед провалился снегоход

Инцидент произошел на реке Печора. Рыбак 1981 г.р. решил проехать по неокрепшему льду между Троицко-Печорском и Шерлягой. Лед не выдержал веса, и снегоход провалился. Сам же мужчина успел спрыгнуть с него, не намочив одежду, пишет "Комиинформа".

На место происшествия прибыли спасатели Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК. Они помогли извлечь технику, которая потонула по самый руль, и транспортировали снегоход помощью ручной тяги к берегу.

Толщина льда в этом месте составляет всего три сантиметра. Спасатели призывают охотников, рыбаков и других, кто передвигается на снегоходах, быть бдительными, проверять толщину льда, в том числе, с помощью первоначального катания на лыжах.