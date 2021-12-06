В России введут штрафы за остекление балкона

Жителей России, которые самовольно обшили или остеклили балкон, будут наказывать штрафом. Соответствующий приказ подготовило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишет “Лента.ру”.

Дело в том, что подобные изменения являются элементом оформления здания входят в технический паспорт помещения. Поэтому уже с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы.

Нарушителей ждет штраф в размере пяти тысяч рублей.