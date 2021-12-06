Инфекционист посоветовал, чем заменить медицинскую маску на корпоративах

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от коронавируса для тех, кто отправился на новогодний корпоратив. Происходит это за счет формирования биопленки на слизистой носа, пишут “РИА Новости”.

"Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус", - сказал Тимаков.

По словам врача, самое важное – это увлажнить слизистую и избегать "сухого носа". Соответственно, можно приобрести как увлажняющие, так и интраназальные капли.