Эксперт рассказала, кому не стоит давать деньги в долг

Психотерапевт Анна Стори рассказала о том, что родственникам и друзьям лучше не давать деньги в долг. Об этом пишут "РИА Новости".
Финансовой помощи лучше избегать, если вам неудобно обсуждать с человеком правила и сроки возврата. Если вы понимаете, что вам будет неловко требовать свои деньги назад - это тоже тревожный звоночек, который говорит о том, что лучше не давать в долг.
Если же вариант отказа не рассматривается, лучше составить договор в письменной форме и четко проговорить ответственность стороны, или быть готовым, что деньги вам не вернут.
"Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребенка (действует в ответ на эмоции, свои и чужие, игнорируя реальные факты) и деньги либо не вернет, либо вернет, но не скоро (опять же из состояния ребенка будет стараться вызвать у вас чувство вины, давить на жалость), то в этом случае вам решать — стоит ли одалживать деньги", — предупреждает психотерапевт.