Эксперт рассказала, кому не стоит давать деньги в долг

Психотерапевт Анна Стори рассказала о том, что родственникам и друзьям лучше не давать деньги в долг. Об этом пишут "РИА Новости".

Финансовой помощи лучше избегать, если вам неудобно обсуждать с человеком правила и сроки возврата. Если вы понимаете, что вам будет неловко требовать свои деньги назад - это тоже тревожный звоночек, который говорит о том, что лучше не давать в долг.

Если же вариант отказа не рассматривается, лучше составить договор в письменной форме и четко проговорить ответственность стороны, или быть готовым, что деньги вам не вернут.