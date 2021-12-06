Юрист назвала важные изменения для пенсионеров, которые появятся в новом году

Ведущий юрист “Европейской юридической службы” Оксана Красовская рассказала о том, какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2022 года. Об этом пишет ura.news.
И вот, к чему стоит готовиться:
- Так, упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. По закону, если специалисты не смогли трудоустроить безработного, он может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, передает Life. Выплаты начнут делать автоматически.
- С 1 января автоматически будет назначаться страховая пенсия по старости. Для этого потребуется лишь подать заявление через портал госуслуг.
- Россияне смогут получить пенсию раньше текущего месяца. Такое нововведение будет доступно пенсионерам, проживающим на территории, где введен режим ЧС.
- Пенсионеров освободят от удержаний по судебным листам из пенсий. Это коснется тех пожилых людей, которые официально признаны банкротами.
- Территориальный орган ПФР по запросу нотариуса сможет выдать справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Однако для этого потребуется заявление.
- В беззаявительном порядке будет устанавливаться социальная доплата. А страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться с того дня, когда человека признали инвалидом.
- Изменения также коснутся пенсионеров, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет. Они получат надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, даже если переедут в город.
- Малообеспеченные неработающие пенсионеры смогут получить социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. В большинстве регионов с 1 января прожиточный минимум увеличивается.