На эжвинских дачах горит дом. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.
Сообщение поступило около 21.00. Сообщается, что на месте уже работают экипажи МЧС.
Подробности возгорания уточняются.
На эжвинских дачах горит дом. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.
Сообщение поступило около 21.00. Сообщается, что на месте уже работают экипажи МЧС.
Подробности возгорания уточняются.
Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 300 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.
...