Эксперты: рис, полежавший в холодильнике, становится средством профилактики рака

Эксперты заявили о том, что рис может помочь защитить организм от рака. Об этом пишут “РИА Новости”.
Специалисты советуют обратить внимание на рис, который уже какое-то время полежал в холодильнике. Дело в том, что при низкой температуре в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами.
"Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом, он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением", — объяснил автор материала.
Также это отличная профилактика рака кишечника, так как после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота. Она усиливает иммунитет кишечника, а при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост и способствуя постепенной гибели, отмечает издание.
Лучше всего есть рис, который хранился в холодильнике примерно 24 часа.