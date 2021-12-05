Эксперты: рис, полежавший в холодильнике, становится средством профилактики рака

Эксперты заявили о том, что рис может помочь защитить организм от рака. Об этом пишут “РИА Новости”.

Специалисты советуют обратить внимание на рис, который уже какое-то время полежал в холодильнике. Дело в том, что при низкой температуре в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами.