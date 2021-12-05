Обещания и несчастья: гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака

Несмотря на нестабильность, в последней время, многим Овнам удастся достичь новых высот в карьере, улучшить отношения с близкими людьми и с друзьями и даже укрепить свое материальное положение. Благодаря своим способностям и трудолюбию можно достичь многого. Но дорога к успеху иногда бывает длинной, и вы должны осознать это.

Вы вступили в счастливый период - успех может сопровождать все ваши дела. Предстоящая поездка обещает быть не просто интересной, но и выгодной. Будущее деловое сотрудничество чрезвычайно плодотворно. Однако с принятием кардинальных решений следует повременить.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Близнецы

Тенденции этого дня способствуют упрочению вашего социального положения и материального благополучия. Не раздражайте излишней самоуверенностью своих оппонентов: их немало, хорошо, если не станет больше. Проявите присущий вам такт, лучше никого не обижать, тем более незаслуженно.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Рак

День символизирует дружбу и успешное сотрудничество. Ваши надежды осуществятся благодаря помощи друзей. Работать в сотрудничестве с другими для вас сейчас наиболее выгодно. Остерегайтесь переоценки своих сил и возможностей, это может поставить под угрозу осуществление ваших целей.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Лев

Ваше служебное положение прочное, возможен даже определенный рост. Вы узнаете, что такое настоящая любовь (замужних дам может приятно удивить супруг). Не стоит афишировать на работе личную жизнь, это может не понравиться начальству и задеть ваш авторитет.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Дева

Наступил период для осуществления крупных перемен в вашей жизни, для изменения профессиональной ориентации. Возможности, которые предстанут перед вами, так неожиданны, что способны обескуражить. Разберитесь в собственных желаниях. Чего же вам на самом деле не хватает?

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Весы

День символизирует прибыль, доходы. Для вас наступило время смелых и решительных действий. Вы накопили большой потенциал, возможен профессиональный рост. В семьях Весов вероятно пополнение. Есть смысл интенсивно потрудиться.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Скорпион

В профессиональном отношении вы можете серьезно продвинуться вперед. Ваши компетентность, эрудиция в смежных с профессией областях наилучшим образом раскроются на работе. Сегодня оптимальный стиль поведения - компромисс, разумные уступки очень помогут делу.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Стрелец

Сегодня вам вряд ли удастся реально оценить ситуацию и вероятные перспективные предложения — вы склонны к преувеличению. У учеников могут сложиться не лучшим образом отношения с учителями и преподавателями. Если вам предлагают новую перспективную работу, постарайтесь не принимать окончательного решения именно сегодня. Соблюдайте субординацию.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Козерог

День располагает к поиску новой информации. Вы почерпнете сведения, которые натолкнут вас на новые мысли, нестандартные, но очень интересные идеи. Внимательно относитесь к любой поступающей информации. Инвестиции могут быть прибыльными.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Водолей

Сегодня вы сможете быстро находить общий язык с окружающими, включая несговорчивых коллег и милых, но совершенно неорганизованных домочадцев. Постарайтесь обсудить с партнерами вопросы инвестиций или распределения прибыли.

Гороскоп на 6 декабря 2021 года Рыбы

Не исключено, что у Рыб сегодня появятся новые, необычные источники доходов. Постарайтесь избежать глупого, неоправданного риска, а также крупных займов или кредитов. Обязательно выделите время для того, чтобы заняться наведением порядка в бюджете и документации.