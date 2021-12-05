Комистат рассказал о том, как изменилась зарплата в регионе за год. Об этом сообщает "Комиинформ".

В сентябре среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 55 378 рублей и по сравнению с таким же периодом 2020 года почти не изменилась, а в январе-сентябре 2021-го увеличилась на 3,6%, составив 58 732 рубля.

Самая высокая среднемесячная начисленная зарплата за январь-сентябрь 2021 года традиционно сложилась в сфере добычи сырой нефти и природного газа - 116 тыс.рублей. На втором месте по уровню зарплат - у работников, занятых в сухопутном и трубопроводном транспорте 91 тыс.рублей.