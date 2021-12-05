Россияне планируют потратить на новогодние подарки больше, чем в прошлом году

Каждый одиннадцатый россиянин планирует вручать подарки коллегам на Новый год. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Коммерсант.Деньги приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

9% россиян готовят новогодние подарки для коллег, и это больше, чем год назад (в 2020-м было 6%). Друзей будут одаривать 19% опрошенных. Каждый третий планирует порадовать презентом свою вторую половину (32%). 12% не забудут про себя. Но чаще всего поздравляют, конечно, родню (66%). 16% не планируют покупку подарков на Новый год.

Средний бюджет на новогодние подарки в этом году — 13 тыс. руб. Женщины дарят подарки чаще, чем мужчины, но укладываются в более скромную сумму (10 и 15,7 тыс. руб. соответственно). Бюджет на новогодние подарки ожидаемо растет с увеличением уровня доходов опрошенных: в среднем 10 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 30000 тыс. руб. и 17,8 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает от 80000 руб. в месяц.