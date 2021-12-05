Коми заняла второе место по высоте сугробов в России

Высота сугробов в Пермском крае достигла 85 см, в Коми - 53-56 см, в Архангельской области - 48 см. Почти полуметровые сугробы наблюдаются также в Вологодской, Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, сообщил "ТАСС" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

- Самые большие полуметровые сугробы в Европейской России намело в Пермском край (Вая) - 85 см. Чуть меньше - в республике Коми (Лунь - 53 см, Якша - 56 см), Архангельской области (Верхняя Тойма - 48 см), - сообщил он.

По словам Тишковца, в Вологодской области сугробы достигают 45 см, в Мурманской области - 43 см, в Карелии - 41 см, в Ленинградской области - 40 см.