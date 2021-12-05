Мэр Сыктывкара ответила на недовольство местных жителей уборкой снега

В социальных сетях стало появляться много постов и комментариев, которые критикуют администрацию Сыктывкара из-за снега на дорогах и тротуарах города. В эфире ГРТК “Коми гор” Наталья Хозяинова ответила на эти возмущения.



Наталья Хозяинова заявила, что вывоз снега находится под контролем, а предприятия, занимающиеся уборкой, регулярно отчитываются.Глава администрации также рассказала, что город поделен на части и убрать все дороги одновременно не выходит.

- Сначала мы убираем центральные улицы, а затем - периферию, - пояснила мэр Сыктывкара.

Также Наталья Хозяинова отметила, что дорожные предприятия убирают снег в течение дня, а образовавшиеся кучи вывозят ночью. Глава администрации призвала жителей относиться к этому спокойнее.



Мэр заявила, что на вывоз снега тратиться большая сумма - 20 миллионов, это происходит из-за того, что снег размещается на полигоне ТКО. Этих денег бы хватило на замену всех остановок в городе.

