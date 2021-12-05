В ухтинском поселке на пожаре погиб мужчина

В 11:12 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Авиационная в поселке Дальный.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 8 минут. К моменту прибытия огнеборцев из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 20 человек. В 12:00 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.

В результате пожара повреждена квартира на площади 3 квадратных метра. В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.