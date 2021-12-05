На трассе в Сысольском районе легковая машина протаранила погрузчик. Об этом сообщает "БНК".



По информации УГИБДД МВД по Коми в Сысольском районе 4 декабря в 18:00 произошло ДТП. Женщина 1993 года рождения за рулем Mazda ехала по дороге Чебоксары – Сыктывкар в направлении села Первомайск. На 721-м километре трассы она столкнулась с погрузчиком SDLG под управлением мужчины 1989 года рождения. Погрузчик с включенными проблесковыми маячками двигался задним ходом.

В результате ДТП женщина получила автотравму, ушиб. Госпитализация не потребовалась. Стаж — с 2013 года.