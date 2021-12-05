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Названы три распространенные привычки, которые повышают риск развития рака

Названы три распространенные привычки, которые повышают риск развития ракаФото из архива PG11.ru

Блог "Следите за здоровьем каждый день" на портале WeChat перечислил три привычки, которые могут привести к раку. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам авторов блога, одна из причин онкологического заболевания заключается в том, что люди поздно ложатся спать. Как отмечается, у тех, кто обычно засиживается допоздна, больше вероятность заболеть раком, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.

Опасность для здоровья представляет и современный темп жизни, который негативно влияет на нервную систему из-за частых стрессовых ситуаций. Раздражительность и депрессии также повышают риск развития рака, подчеркнули авторы.

Помимо этого, отмечается, что онкологическое заболевание может возникнуть из-за нарушений в работе желудка и селезенки.

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