Названы три распространенные привычки, которые повышают риск развития рака

Блог "Следите за здоровьем каждый день" на портале WeChat перечислил три привычки, которые могут привести к раку. Об этом сообщают "РИА Новости".



По словам авторов блога, одна из причин онкологического заболевания заключается в том, что люди поздно ложатся спать. Как отмечается, у тех, кто обычно засиживается допоздна, больше вероятность заболеть раком, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.

Опасность для здоровья представляет и современный темп жизни, который негативно влияет на нервную систему из-за частых стрессовых ситуаций. Раздражительность и депрессии также повышают риск развития рака, подчеркнули авторы.