Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Прогноз погоды на неделю с 6 по 10 декабря в Сыктывкаре.

В течение недели по республике будет преобладать холодная погода погода, на фоне которой возможны кратковременные периоды ослабления морозов.

Начнётся неделя с ослабления морозов на севере, где после 40С морозов, которые ожидаются в выходные, температура будет повышаться до -10...-15С. В южных районах, напротив, после прохождения в выходные снежного циклона, в начале недели столбик термометрта будет интенсивно падать, температура понизится до -25...-30С. По расчётам такие сильные морозы ожидаются непродолжительными, во второй половине недели преобладающая температура составит -11...-16С, на севере и востоке до -26С.