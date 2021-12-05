Вирусолог назвал условие для введения локдауна в России после Нового года

Продлить нерабочие дни в январе после новогодних каникул могут, если штамм «Омикрон» будет вызывать тяжелое течение коронавируса и медицина будет перегружена. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. Об этом сообщают "URA.ru".

- Про штамм „Омикрон“ пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут, — сказал Петр Чумаков.

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина подчеркнула, что решение о введении дополнительных нерабочих дней стоит в первую очередь за государством.