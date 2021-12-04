Праздник по-яркому: 6 бюджетных новогодних украшений, которые продают сыктывкарцы

На дворе уже декабрь, а до Нового года осталось всего ничего. Самое время задуматься об украшении дома. Ведь без него так сложно поймать праздничное настроение! Сегодня портал “ПроГород Сыктывкар” собрал для вас подборку интересных и бюджетных украшений для дома, которые можно найти на “Авито”.

Высота новогодней красавицы составляет 150см. Она б/у, крутится вокруг своей оси и имеет встроенные огоньки. Есть устойчивые ножки. При желании продавец может упаковать ее в родную коробку или отправить по почте.

Гирлянда СССР “Огниво”, 400р

Вариант для тех, кто любит раритетные вещи или хочет поностальгировать. Гирлянда времен СССР все еще в полностью рабочем состоянии и светит, по словам продавца, просто отлично. Кстати, имеются запасные лампочки.

Керамический подсвечник, 410р

Поставьте внутрь маленькую свечку, выключите свет и перенеситесь в волшебную страну. Сколов нет, состояние у подсвечника хорошее. Размер: 9,5х9х13 см.

Уличная гирлянда, 2500р

Если вы счастливый обладатель частного дома, новогоднего настроения вам может добавить световой занавес. К продаже предлагаются две штуки с блоком питания и на каучуковом проводе. Ширина 2 метра, высота - 6 метров. С помощью такого занавеса можно украсить стены, крышу, окна, деревья и все, что душа пожелает. По словам продавца, гирлянду можно использовать до -40С.

Новогодний венок, 900р

Необычное новогоднее украшение, которое можно повесить, например, на входную дверь. Сразу почувствуется атмосфера праздника.

Новогодние шары, 100р

Какая новогодняя елка без ярких шаров? Красивые, блестящие… Они точно не останутся без внимания ваших детей и кота. Так что советуем повесить повыше.