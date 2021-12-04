Скончался бывший министр спорта Коми Николай Бережной

Николаю Бережному было 57 лет, 19 декабря он должен был отметить день рождения. По данным информагентства, бывший министр ушел из жизни из-за последствий коронавируса.

Утром 4 декабря скончался экс-министр спорта Республики Коми Николай Бережной. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона пишет « Комиинформ ».

Николай Бережной родился 19 декабря 1963 г. в Воронежской области, с. Лосево Павловского района.

Образование: высшее. Закончил Великолукский филиал Московского областного государственного института физической культуры "Физическое воспитание" (1985 г.) и Коми республиканскую Академию Государственной службы и управления при Главе Республики Коми "Государственное и муниципальное управление" (2004 г.).

1987 - 1990 гг. - учитель физической культуры СШ № 25 г. Сыктывкара

1990 - 1999 гг. - директор Детско-юношеского клуба физической подготовки "Орбита"

1999 - 2000 гг. - ведущий специалист отдела спортивных мероприятий и учебно-спортивной работы Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Коми

2000 – 2002 гг. - главный специалист отдела учебно-спортивной работы Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Коми

2002 – 2004 гг. - начальник отдела учебно-спортивной работы Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Коми

2005 – 2012 гг. - начальник отдела учебно-спортивной работы Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту

2012 – 2015 гг. - заместитель руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту

С 27 октября 2015 года – исполняющий обязанности руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту

С 1 января 2016 года - 20 октября 2020 года - министр физической культуры и спорта Республики Коми