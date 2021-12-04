Рейды по масочному режиму продолжаются: где нашли нарушителей в Сыктывкаре

Представители Минюстиции региона и сыктывкарские полицейские продолжают рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и общественных местах. За прошедшую неделю такие нарушения были выявлены в торговых объектах «Звездный», «Дом быта», а также на остановке общественного транспорта «Автовокзал Сыктывкара» среди водителей и пассажиров общественного транспорта.
С нарушителями проводилась разъяснительная работа, также им вручали памятки. В отношении граждан, принципиально отказывающихся соблюдать масочный режим, составлены протоколы об административном правонарушении.
Министерство юстиции Республики Коми обращается к жителям республики с призывом соблюдения масочного режима, как одной из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции и настоятельно просит не подвергать риску себя и окружающих людей.
Рейдовые мероприятия в столице продолжатся. В муниципальных образованиях также проводятся рейдовые мероприятия с участием работников администраций, полиции, МЧС и других заинтересованных органов.
Напоминаем, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ размер административного штрафа для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.