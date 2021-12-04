Рейды по масочному режиму продолжаются: где нашли нарушителей в Сыктывкаре

Представители Минюстиции региона и сыктывкарские полицейские продолжают рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и общественных местах. За прошедшую неделю такие нарушения были выявлены в торговых объектах «Звездный», «Дом быта», а также на остановке общественного транспорта «Автовокзал Сыктывкара» среди водителей и пассажиров общественного транспорта.

С нарушителями проводилась разъяснительная работа, также им вручали памятки. В отношении граждан, принципиально отказывающихся соблюдать масочный режим, составлены протоколы об административном правонарушении.

Министерство юстиции Республики Коми обращается к жителям республики с призывом соблюдения масочного режима, как одной из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции и настоятельно просит не подвергать риску себя и окружающих людей.