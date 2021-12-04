Врач рассказал, как уберечься от серьезных травм в гололед

Тонкая ледяная корка или обледеневший снег, которые образуются на тротуарах, представляют собой серьезную опасность для пешеходов. Чтобы не упасть, нужно выбирать правильную обувь и ходить медленными шагами. А если падения не избежать, нужно соблюдать ряд правил, рассказал РИА Новости главный врач телемедицинской клиники «СберЗдоровье» Артём Николаев.

Выбор обуви

«На зимнее время откажитесь от каблуков и высокой платформы на обуви – выбирайте ботинки с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. На любимую пару обуви можно купить антигололедные насадки или установить профилактику от скольжения в обувной мастерской", - рекомендует специалист.

При ходьбе по наледи он советует смотреть под ноги и идти маленькими шажками, наступая на всю подошву. Если нужно спуститься по обледеневшей лестнице, лучше держаться за поручни и ставить ноги вдоль ступеней. "Не держите руки в карманах, а балансируйте ими, помогая себе сохранять равновесие. Если есть возможность, замените сумку на рюкзак – сумки на одно плечо смещают центр тяжести. Пожилым людям лучше взять на улицу трость с резиновым или острым наконечником», - отметил эксперт он.