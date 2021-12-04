Врач рассказал, как уберечься от серьезных травм в гололед

Тонкая ледяная корка или обледеневший снег, которые образуются на тротуарах, представляют собой серьезную опасность для пешеходов. Чтобы не упасть, нужно выбирать правильную обувь и ходить медленными шагами. А если падения не избежать, нужно соблюдать ряд правил, рассказал РИА Новости главный врач телемедицинской клиники «СберЗдоровье» Артём Николаев.
Выбор обуви
«На зимнее время откажитесь от каблуков и высокой платформы на обуви – выбирайте ботинки с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. На любимую пару обуви можно купить антигололедные насадки или установить профилактику от скольжения в обувной мастерской", - рекомендует специалист.
При ходьбе по наледи он советует смотреть под ноги и идти маленькими шажками, наступая на всю подошву. Если нужно спуститься по обледеневшей лестнице, лучше держаться за поручни и ставить ноги вдоль ступеней. "Не держите руки в карманах, а балансируйте ими, помогая себе сохранять равновесие. Если есть возможность, замените сумку на рюкзак – сумки на одно плечо смещают центр тяжести. Пожилым людям лучше взять на улицу трость с резиновым или острым наконечником», - отметил эксперт он.
Правильная группировка
Если чувствуете, что падаете, постарайтесь присесть, сгруппироваться и падать на бок. Чтобы избежать переломов рук, черепно-мозговых травм и травм позвоночника, при падении не выставляйте руки вперед и не отклоняйтесь назад. Кроме того, зимой есть опасность не просто поскользнуться, но и, поскользнувшись, попасть на проезжую часть. Поэтому проезжую часть нужно переходить только спокойным шагом и только на пешеходном переходе, а также прикрепить к одежде или сумке светоотражающие элементы – так автомобилист сможет заметить пешехода издалека.
Если все же упал
«Если вы упали, не вставайте сразу: сначала осмотрите себя и оцените своё состояние. Если даже на несколько секунд вы потеряли сознание, чувствуете шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную боль или понимаете, что с рукой или ногой что-то не то - не рискуйте и вызовите скорую помощь. До её приезда не меняйте положения. Врачи смогут определить вид травмы: ушиб, растяжение, вывих, сотрясение мозга или перелом и оказать соответствующую помощь», - посоветовал Николаев.