В Коми трое мужчин украли 17 тонн металла

Сотрудники уголовного розыска в Усинске задержали трех безработных местных жителей 1981, 1985 и 1991 годов рождения, подозреваемых в краже металлических труб общей массой более 17 тонн. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД.

Предварительно установлено, что мужчины крали металл на территории Усинского района, который затем сдавали в пункт приема. В поисках дополнительного дохода они обнаружили интересующие их изделия и похитили с неохраняемой территории предприятия трубы различной длины в количестве 105 штук общей массой более 17 тонн. Ущерб, причиненный организации-владельцу, составил более 1,8 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере". Фигуранты признали вину. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество передано на ответственное хранение владельцу. Расследование продолжается.