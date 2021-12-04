В Коми на пожаре в жилом доме обнаружили тело мужчины

В Коми на пожаре погиб человек. Информацию об этом передает пресс-служба регионального МЧС.

Вызов о пожаре в деревне Жежим Усть-Куломского района поступил в 13.34. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали к месту. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1954 года рождения.

В 18.37 возгорание ликвидировали. Но ононь полностью уничтожил жилой дом площадью 120 квадратных метров.