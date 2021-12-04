На Коми надвигается сильная метель: синоптики объявили штормовое предупреждение

По прогнозу метеорологов, с 6 часов 4 декабря до 18 часов 5 декабря в южных районах республики (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский) ожидается сильный снег (6 и более мм), временами с ухудшением видимости до 1000-500 м, усиление СВ ветра 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с, метель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: