В Коми вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Главный госврач по республике Коми Людмила Глушкова заявила о повышении смертности от коронавируса среди людей в возрасте более 60 лет. Цифры ужасают – 84.5%. В связи с этим в Роспотребнадзоре опубликовали документ об обязательной вакцинации среди этой категории граждан.

Постановление предписывает обеспечить с проведение профилактических прививок против COVID-19 среди людей в возрасте 60 лет или старше с 4 декабря 2021 года. Это не распространяется на лиц, имеющих противопоказания.

Также Людмила Глушкова отметила, что в целом ситуация с заболеваемостью в регионе остается плачевной: показатель заболеваемости превышает среднероссийские значения в 1,6 раза.