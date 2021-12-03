Главврач сыктывкарской поликлиники №3 покидает свой пост

В Минздраве Коми подтвердили информацию об увольнении главврача ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» Натальи Сухоруково, передает БНК.

― Наталья Артуровна сегодня еще работает. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С понедельника будет назначен и.о. главного врача, ― прокомментировали в ведомстве.

С 1983 года по февраль 2019 года Наталья Сухорукова работала в Сыктывкарской городской поликлинике № 2, пройдя путь от врача-терапевта участкового до главного врача учреждения. В 2019 году она возглавила Сыктывкарскую городскую поликлинику № 3. В 2013 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».