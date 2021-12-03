Жители Коми с высоким уровнем антител к COVID-19 смогут не вакцинироваться

Оперативный штаб Коми назвал высокий титр антител IgG к COVID-19 основанием для отсрочки от вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Но применить это решение можно будет только после того, как будут внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты и проработан механизм выдачи медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации лицам с высоким титром антител. Эту работу поручено провести Минздраву Республики Коми.

Решение было принято коллегиально республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.