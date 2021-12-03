Профессор из Минздрава России приехала в Сыктывкар, поскользнулась и попала в больницу

В столицу Коми на рабочее совещание приехала профессор из Санкт-Петербурга. Однако вместо того, чтобы оказаться на конференции, она попала в больницу. Об этом сообщает «Комиинформ».

Во время открытия круглого стола «Развитие лабораторной службы республики Коми» в конференц-зале республиканского диагностического центра и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев представил участников рабочего совещания.

Он также сообщил, что доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ Татьяна Вавилова отсутствует.