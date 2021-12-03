Остерегайтесь переоценки своих сил: гороскоп на 4 декабря

Благоприятный день для беспрепятственной реализации ваших деловых качеств и связанных с ними надежд. Придут желанное освобождение и обретение самостоятельности. Ничем не рискуйте, вы и без того способны заложить прочный фундамент будущего благополучия.

Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и ваше финансовое положение. Не упустите момент, благоприятный для реализации самых смелых и фантастических планов. Если не допустите промедления и растерянности, ваш жизненный успех будет прочным и надежным.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Близнецы

Проявленное трудолюбие заложит фундамент стремительного профессионального роста многих Близнецов. Если трудовой деятельности вы предпочтете поездку, она будет содержать элементы авантюризма, поэтому во избежание неприятностей целесообразно сегодня же вернуться домой.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Рак

В этот день крупные приобретения вызовут большие финансовые затраты, а в перспективе окажутся неудачными и надолго выведут вас из равновесия. Стоит задуматься и взвесить, что важнее. Остерегайтесь переоценки своих сил и возможностей, это может поставить под угрозу осуществление ваших целей.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Лев

День приносит гармонию и умеренность, возможность исправления ошибок. Гороскоп на день способствуют психологической мобильности, изменчивости. Надо ориентироваться на главное, не заниматься мелочами, быть последовательным во всем.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Дева

Вероятно, сегодня Девы окажутся в замешательстве. Все перепутается и будет невозможно что-то планировать. Возможны резкая смена деятельности, новые связи и новые партнеры. Желательно определенную часть доходов отложить на грядущие времена, возможно наступление «черных дней».

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Весы

Вас ждет полоса крушения надежд, серьезные конфликты с окружающими, активизация ваших давнишних недругов. Проявите сдержанность, только это может охладить пыл разгорячившихся оппонентов. Сегодня оптимальный стиль поведения - компромисс, разумные уступки очень помогут делу.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Скорпион

Начало дня весьма конфликтно, раздражения избежать не удастся, но вовремя проявленные благоразумие и дальновидность смягчат последствия неприятных ситуаций. Усилия воли не остановят ход событий и не разрешат сложностей. Попробуйте воспользоваться личным обаянием, вспомните о старых связях, завяжите новые. Они обещают быть надежными и будут способствовать осуществлению ваших планов.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Стрелец

Время собирать плоды богатого урожая предыдущей деятельности. Если решили что-то строить - дом, дачу или семью, - делайте это основательно и прочно. Вашему детищу суждена долгая счастливая жизнь. Решительно добиваясь намеченных целей, сохраняйте такт и деликатность, чтобы не вызывать ненужное недовольство окружающих и зависть оппонентов, которые, увы, всегда сопутствуют вам.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Козерог

Вероятно, ваши дела будут в порядке. В контактах может быть полное понимание, ваши возможности значительно возрастут практически по всем. Постарайтесь не испортить сложившиеся отношения с коллегами. Пожалуй, сейчас лучше уступить.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Водолей

Вероятно, ваши доходы несколько увеличатся, интересно, что это может произойти вовсе не за счет прибавления зарплаты. Скуки и уныния на работе и дома можно с легкостью избежать, если отправиться в поездку. Новые знакомства расширят горизонты и будут приятны.

Гороскоп на 4 декабря 2021 года Рыбы

Сегодня перед вами могут открыться новые горизонты, новые необычные перспективы. Это наилучшее время для крупных начинаний, которые откроют совершенно новую страницу в вашей жизни. Чрезмерное честолюбие может серьезно повредить делу. Только благоразумие и сдержанность необходимы в этот промежуток времени.