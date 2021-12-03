Синоптики дали прогноз на декабрь в Коми

Под влияние циклонов со снегопадами, усилением ветра и метелями, периодически и непродолжительно будут попадать лишь крайние северные и южные районы.

Прогнозируется, что до середины декабря погодные условия будут формироваться в основном под влиянием антициклонов, сначала из района Скандинавии, затем из Сибири. В связи с этим погодные условия на большей части территории прогнозируются спокойными, прогнозирует Коми ЦГМС.

В наступившем декабре месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90-130% от средних многолетних значений. Средняя месячная температура воздуха — около климатической нормы.

Велика вероятность, что синоптические процессы, определяющие погоду, поменяются во второй половине декабря. И до конца календарного года погодные условия будут формироваться под преимущественным воздействием циклонов. Будет преобладать облачная погода с частыми осадками.

Температурный фон в первой декаде месяца ожидается пониженным относительно климатической нормы. Во второй и третьей декаде — повышенным.

Аномально морозный период придется на 4-6 декабря. Ожидается понижение ночной температуры до -28...-35С, на северо-востоке до -40С, дневной — до -18...-25С.

Велика вероятность, что во второй и третьей декаде преобладающие температуры воздуха в течение суток будут находиться в пределах -8...-15С, при этом при похолодании, связанным с затоком холодного арктического воздуха, возможно усиление морозов до -23...-28С.

***В декабре средняя температура воздуха по сравнению с ноябрем понижается на 5-6С (на крайнем северо-востоке — на 2С) и находится в пределах -12....-17С. Месячная сумма осадков по многолетним данным составляет 32-50 мм, на востоке центральных районов – 53-61 мм.