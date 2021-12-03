В России готовятся расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Вероятно, он появится в середине декабря. Обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации — такой перечень уже есть в августовской версии, сообщают "Известия".

- В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее, — рассказал "Известиям" еще один источник, близкий к министерству.

В Минздраве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, "Ковивак" противопоказан людям старше 60 лет, а "ЭпиВакКорона" — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.