Взаимодействие экологии и культуры: каким будет новый парк в Эжве

В Центре делового сотрудничества Сыктывкара прошла презентация дизайн-проекта нового парка «Веждино», который будет располагаться в Эжве. Разработкой проекта занимаются специалисты КБ Стрелка вместе с командой Стрелка CA, архитектурного департамента компании.

«Разработка проекта парка началась с подготовки комплексной модели, которая включала антропологическое исследование и сессии вовлечения для определения запросов горожан. На следующем этапе мы сформировали общее видение и занялись разработкой дизайна. Парк «Веждино» станет новым знаковым общественным местом для жителей Сыктывкара, где будет комфортно и интересно каждому горожанину. Нашу концепцию отличает то, что место будет включать в себя все функции городского парка в сочетании с продуманными экологическими решениями для сохранения уникальной природы, а также внимательное отношение к культурным ценностям и местным традициям Республики Коми», – рассказала Екатерина Корчагина, ведущий архитектор Стрелка СА.

Реализация проекта будет проходить в три этапа. Это позволит оптимизировать затраты и эффективно развивать парк вместе с ростом его популярности.

На первом этапе планируется создать ключевые точки притяжения в пространстве парка и сформировать главный прогулочный путь. Этап будет включать реконструкцию событийной площади с фонтаном, амфитеатром, скейт-парком, павильоном кафе с общественным центром. Также будут созданы зоны отдыха у реки и детская зона.

В ходе второго этапа появятся дополнительные дорожки для создания закольцованного прогулочного маршрута, и сформированы дополнительные зоны активности на территории парка, которые расширят его функциональность.

В рамках третьего этапа будут реализованы основные решения зеленой инфраструктуры: укрепление берега и организация дамбовых конструкций в овраге. Также откроются дополнительные входы в парк и дополнительные точки питания с туалетами.

При разработке концепции архитекторы обратили внимание на пожелания самих горожан. Так, в парке будут организованы многофункциональные спортивные зоны, велодорожки, площадка для тренировки собак, площадки для ярмарок и выставок. Также проект предусматривает создание детской зоны, насыщенной различными возможностями для детей разных возрастных групп. Например, будет организована образовательная тропа для знакомства детей с природой и культурой Коми, и выделена зона для проведения детских воркшопов. Для отдыха в парке планируется и зимний сценарий – на беговой дорожке и в спортивной зоне будет организован каток, а также будут созданы снежные горки на естественном рельефе местности.

Богатая культура Республики Коми вдохновила команду на создание арт-объектов, которые сформируют локальную идентичность парка. К примеру, родовые знаки коми будут использоваться в оформлении малых архитектурных форм и навигации. Для создания цветовых акцентов в парке был выбран теплый красно-оранжевый цвет. Он стал отсылкой к идентичности коми и будет выгодно выделяться на фоне природного окружения.