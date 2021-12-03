Дети из Коми могут поучаствовать в "Ёлке желаний"

Жители Коми смогут принять участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает правительство региона.

"Ёлка желаний" - это возможность поделиться радостью с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так, участниками акции могут стать:

граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет,

граждане с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет,

дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни,

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет,

дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Попросить в подарок можно развивающие книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, одежду и многое другое. А также загадать заветное нематериальное желание — покататься в кабине машиниста поезда, посмотреть закулисье цирка и даже отправить в путешествие. Заявку на участие можно подать до 11 декабря включительно. С 5 декабря по 28 февраля партнеры акции будут исполнять желания.