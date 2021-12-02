Срок действия сертификата переболевшего ковидом официально продлили

Стало известно, что в России официально продлили срок действия сертификата, который получают переболевшие коронавирусом. Об этом сообщают "РИА Новости".

Теперь сертификат будет действителен ровно год с момента выздоровления. Документы, которые были выданы ранее, также продлят.