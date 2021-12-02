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Срок действия сертификата переболевшего ковидом официально продлили

Срок действия сертификата переболевшего ковидом официально продлилиФото из архива pg11.ru

Стало известно, что в России официально продлили срок действия сертификата, который получают переболевшие коронавирусом. Об этом сообщают "РИА Новости".

Теперь сертификат будет действителен ровно год с момента выздоровления. Документы, которые были выданы ранее, также продлят.

"Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Напомним, ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.

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