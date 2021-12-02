Требования об обязательной вакцинации для жителей Коми продлили до 1 февраля

Работодателям на территории Республики Коми рекомендовано не отстранять до 1 февраля 2022 года от трудовой деятельности работников, не имеющих сертификаты вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, а также медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми – Главному государственному санитарному врачу по Республике Коми рекомендовано внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 года № 2 в части продления на 60 суток (до 1 февраля 2021 года) требований по проведению профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19 категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации.

Требования об обязательной вакцинации декретированных групп граждан продлили до 1 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Главы Коми. Решение принято абсолютным большинством членов Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании, состоявшемся 30 ноября 2021 года.

Единогласно поддержано предложение руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми – Главного государственного санитарного врача по Республике Коми о включения лиц старше 60 лет в декретированную группу граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

*** Протокольные решения, принятые членами Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 по итогам заседания от 30 ноября 2021 года

1. Продлить на 60 суток (до 1 февраля 2022 г.) требования, установленные в постановлении Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2, по проведению профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19 категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации.

2. Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - Главному государственному санитарному врачу по Республике Коми внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 в части пролонгации на 60 суток (до 1 февраля 2022 г.) требований, установленных в указанном постановлении.

3. Руководителям хозяйствующих субъекта (вне зависимости от форм собственности), осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, рекомендовать не отстранять до 1 февраля 2022 г. от трудовой деятельности работников, не имеющих сертификаты вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, а также медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

4. Руководителям (главам) муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) Республики Коми довести до руководителей хозяйствующих субъекта (вне зависимости от форм собственности), осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, положения, изложенные в пунктах 1-3 настоящего Протокола.

5. Согласовать предложение руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - Главного государственного санитарного врача по Республике Коми о внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 в части включения лиц старше 60 лет в декретированную группу граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (все 54 участника – "за").