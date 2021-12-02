«Ростелеком» обеспечил сотовой связью семь отдаленных деревень Республики Коми

Первого декабря первый заместитель председателя Правительства Республики Коми Игорь Булатов и вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов запустили в поселке Зимовка Койгородского района Республики Коми базовую станцию сотовой связи в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).
Одновременно с Зимовкой сотовая связь появилась еще в шести малых населенных пунктах республики, находящихся в сельской местности. Это поселок Кузьель и село Грива Койгородского района, деревни Мошъюга и Большое Галово Ижемского района, село Керес и поселок Уръель Корткероского района.
Проект УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра) и «Ростелеком». Он предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.
Игорь Булатов, первый заместитель председателя Правительства Республики Коми:
- Мы системно работаем над вопросами устранения цифрового неравенства в Республике Коми, развитием связи и интернета. За последние два года количество белых пятен на карте связи региона существенно сократилось. Речь идет о небольших, труднодоступных населенных пунктах. Запуск станции сотовой связи — это возможность иметь надежную и качественную связь с родными и близкими, пользоваться интернетом, получать услуги в электронном виде. Хочу поблагодарить наших партнеров в лице компании “Ростелеком” за успешную реализацию этого проекта.
Александр Логинов, вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:
- УЦН 2.0 открывает новые возможности для развития малых населенных пунктов. Современные цифровые сервисы становятся доступны не только жителям, это важно и для развития бизнеса, социальной инфраструктуры. Уже сегодня совместно с Правительством Республики Коми мы прорабатываем список деревень, в которых в следующем году поставим базовые станции и запустим хорошую сотовую связь. Это несколько десятков деревень.
В проекте УЦН 2.0 в 2021 году принимают участие шесть регионов Северо-Запада: Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области и Республика Коми. Мобильная связь до конца года появится в 37 населенных пунктах этих субъектов. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В эту сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.
В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.