«Ростелеком» обеспечил сотовой связью семь отдаленных деревень Республики Коми

Первого декабря первый заместитель председателя Правительства Республики Коми Игорь Булатов и вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов запустили в поселке Зимовка Койгородского района Республики Коми базовую станцию сотовой связи в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Одновременно с Зимовкой сотовая связь появилась еще в шести малых населенных пунктах республики, находящихся в сельской местности. Это поселок Кузьель и село Грива Койгородского района, деревни Мошъюга и Большое Галово Ижемского района, село Керес и поселок Уръель Корткероского района.

Проект УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра) и «Ростелеком». Он предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Игорь Булатов, первый заместитель председателя Правительства Республики Коми:

- Мы системно работаем над вопросами устранения цифрового неравенства в Республике Коми, развитием связи и интернета. За последние два года количество белых пятен на карте связи региона существенно сократилось. Речь идет о небольших, труднодоступных населенных пунктах. Запуск станции сотовой связи — это возможность иметь надежную и качественную связь с родными и близкими, пользоваться интернетом, получать услуги в электронном виде. Хочу поблагодарить наших партнеров в лице компании “Ростелеком” за успешную реализацию этого проекта.

Александр Логинов, вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: