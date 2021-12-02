В столице Коми подорожало топливо

Водители столицы Коми сообщают об очередном изменении цен на горючее на городских заправках, передает "Комиинформ". Ниже представлен ценник на 2 декабря.
Компания "ЛУКОЙЛ"
- АИ-92 - 47,22 (был 46,67), плюс 55 коп.
- АИ-95 - 49,43 (был 49,08), плюс 35 коп.
- 100 - 57,07 (без изменений)
- ДТ- 52,85 (был 51,50), плюс 1 рубль 35 коп.
"Компания 2000" (с 26 ноября)
- АИ-95 - 47,60 (без изменений)
- АИ-92 - 46,35 (без изменений)
- ДТ - 59,70 (был 54,70), плюс 5 рублей
"Движение Коми"
- АИ-92 - 45,77 (без изменений)
- АИ-95 - 47,77 (без изменений)
- Ультра ДТ - 59,99 (был 54,99), плюс 5 рублей