Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В столице Коми подорожало топливо

В столице Коми подорожало топливо

Водители столицы Коми сообщают об очередном изменении цен на горючее на городских заправках, передает "Комиинформ". Ниже представлен ценник на 2 декабря.

Компания "ЛУКОЙЛ"

  • АИ-92 - 47,22 (был 46,67), плюс 55 коп.
  • АИ-95 - 49,43 (был 49,08), плюс 35 коп.
  • 100 - 57,07 (без изменений)
  • ДТ- 52,85 (был 51,50), плюс 1 рубль 35 коп.

"Компания 2000" (с 26 ноября)

  • АИ-95 - 47,60 (без изменений)
  • АИ-92 - 46,35 (без изменений)
  • ДТ - 59,70 (был 54,70), плюс 5 рублей

"Движение Коми"

  • АИ-92 - 45,77 (без изменений)
  • АИ-95 - 47,77 (без изменений)
  • Ультра ДТ - 59,99 (был 54,99), плюс 5 рублей

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости