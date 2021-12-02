На пожаре в Коми пострадали люди, один человек погиб

1 декабря в 10:10 в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Батманова в селе Усть-Цильма, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Звеньями газодымозащитной службы из горящей квартиры было спасено два человека и переданы сотрудникам скорой помощи.

На месте пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. В результате пожара повреждена квартира на площади 10 м2.