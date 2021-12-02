В лесу она росла: для Сыктывкара добыли новогоднюю елку

В эти минуты в 160 километрах от Сыктывкара в Корткеросском районе идет погрузка главной новогодней елки.
22-метровую лесную красавицу доставят в ночь с четверга на пятницу в город, после чего начнётся её установка на Стефановской площади.
Напомним, главную новогоднюю ель нашли в Корткеросском районе, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты «Жилкомсервиса» отобрали дерево под селом Нившера в 160 километрах от столицы Коми. Ожидается, что сразу в пятницу и начнется установка главной елки республики на Стефановской площади.