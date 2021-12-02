Не следует зря рисковать: гороскоп на 3 декабря

В финансовом плане этот день для вас сложится вполне благоприятно. Удача ждет Овнов в коммерческих, торговых начинаниях; творческие люди - писатели, журналисты, художники, музыканты - могут рассчитывать на существенные гонорары. Не возбраняется сочетать отдых с работой.

Единственное, что может заставить вас поволноваться, это состояние здоровья. Разумеется, при необходимости следует обращаться к докторам, но помимо этого крайне эффективным может оказаться лечение народными средствами, методами биоэнергетики.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Близнецы

Ваш оптимизм станет «пропуском» в любое место. С таким настроением можно отправляться хоть за тридевять земель. И где бы вы ни оказались, везде будете желанным гостем. Бурлящие эмоции требуют выхода, и вам нужно «выпустить пар» в большой компании; дома вам будет тесно.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Рак

Этот день благоприятен для начала планового ремонта дома и офиса. От комфортности офиса может зависеть течение дел. Вряд ли реорганизация дел Раков обойдется без расходов. Обратите внимание на свой офис. Возможно, в нем что-то стоит усовершенствовать.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Лев

Этот день может проверить представителей этого знака на прочность. Как на ладони, раскроется вся жизнь. Можно будет ясно увидеть, что главное в вашей жизни, а что - второстепенное. Не принимайте поспешных решений, не «плюйте в колодец», а измерения проводите не менее семи раз. Только такой стиль поведения убережет вас от совершения опрометчивых действий.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Дева

Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи. Результат работы прямо пропорционален количеству приложенного труда. Надо воздержаться от бурной деятельности, но можно оформлять документы, давать письменные обязательства, обращаться в государственные инстанции, подавать судебные иски.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Весы

Благоприятный день. Многие Весы будут расположены извлекать из всего смысл и практическую пользу. Необходимо поддержать у себя приподнятое настроение. Можно заниматься перепиской и переговорами. Не следует зря рисковать.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Скорпион

День может быть достаточно успешным. Семейные отношения многих Скорпионов будут гармоничны и подарят радость. Дети не должны огорчать. Возможно полное взаимопонимание между поколениями. Не навязывайте свою волю кому бы то ни было и не подчиняйтесь чужой. Нельзя давать клятв и брать обязательства. Завершите начатые дела.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Стрелец

В этот день вероятна настоящая атака темной энергии. Сопротивление бесполезно. Наилучшая форма поведения - смирение. Если у вас захотят что-то отнять, отдайте даже больше, чем просят. Не огорчайтесь, скоро все изменится к лучшему.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Козерог

День символизирует измену, отказ от прежних идеалов, смену партнеров. Если эта неприятность вас минует, смело заключайте деловые соглашения, подписывайте договоры - это сулит выгоду. Желательно определенную часть доходов отложить на грядущие времена, возможно наступление «черных дней».

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Водолей

Сегодня удачны собрания, работа в коллективе. Положение планет дает возможности втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Устраивайтесь на работу. Благоприятны приобретения, сделки, подписание деловых бумаг. Нельзя навязывать свою волю.

Гороскоп на 3 декабря 2021 года Рыбы

Пассивный день. Вероятны неожиданные обстоятельства, разрушающие все планы Рыб. У многих возникнет необходимость действовать экспромтом. «Семь раз отмерь - один раз отрежь» - кредо этого дня. Не принимайте скоропалительных решений.