В Коми открыта вакансия помощника чародея

По итогам ноября работодатели Коми разместили более 2 800 новых вакансий, что на 121% больше, чем в этот же период 2020 года. Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали актуальные вакансии, и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Коми и других регионах страны. Выяснилось, что в их числе есть охотник за приведениями, помощник чародея и лущильщик шпона.

Лущильщика шпона – такого необычного специалиста ищут на фанерный комбинат. Обещают оплату до 48 000 рублей, жилье и спецодежду - https://my.hh.ru/1rV

Помощник чародея, которому будут платить от 60 000 руб. на руки, требуется в компанию недвижимости для сопровождения клиента на всех этапах сделки - https://my.hh.ru/1uO

В число необычных специалистов, которых ищут сейчас на работу в других регионах России, также вошли специалист по помощи в достижении мечты (Барнаул, зарплата - от 80 000 руб. на руки), тусовщик в караоке-бар (Тюмень, зарплата – до 30 000 руб.), икорный консультант (Химки, зарплата - до 80 000 руб. на руки), флейворист / парфюмер (Москва, зарплата до 200 000 руб. на руки), водитель беспилотного автомобиля (Москва, зарплата не указана).

Интересная вакансия есть также в Новосибирске: требуются «охотники за привидениями» на зарплату до 150 тысяч рублей, в сопроводительном тексте работодатель сообщил: «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы».