Депутаты Госсовета Коми устроили рейд по пунктам вакцинации

В рейде 1 декабря по пунктам вакцинации, расположенным в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере и на Республиканском стадионе, участвовали руководитель рабочей группы, председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев, заместитель Председателя Госсовета, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Артеев, председатель Комитета по социальной политике Надежда Дорофеева и руководитель фракции «КПРФ» Виктор Воробьёв.

Как рассказал главный врач физдиспансера Виталий Ломов, при открытии прививочный пункт был ориентирован на вакцинацию трудовых коллективов, взаимодействие велось непосредственно с работодателями. Основная нагрузка пришлась на июль-начало сентября, когда в день посещало пункт до 200 человек. В настоящее время в медучреждении любой гражданин, при отсутствии противопоказаний, может как вакцинироваться, так и ревакцинироваться. Проблем с очередями нет, в чем депутаты смогли убедиться сами, пройдя по маршруту, который проходит желающий привиться: от заполнения анкеты и до обследования терапевта и самой вакцинации. Прививают в этом центре вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Парламентариев интересовало, есть ли возможность гражданину выбрать вакцину. По словам собеседника, выбор вакцины согласуется с рекомендациями.

В продолжение темы доверия или недоверия к определенной вакцине или в целом к прививкам, заместитель главврача Оксана Половникова подчеркнула, что необходимо исходить из цели вакцинации. «Смысл вакцинации не в том, чтобы мы не заболели, а в том, чтобы не было долгого ковида. То есть, можно переболеть с легким течением, но иметь осложнения, которые проявятся на третий, шестой двенадцатый месяц. Это могут быть нарушения сердечно-сосудистой системы, нервных окончаний, психической зоны: появляются агрессия, депрессия, слабость и т.д. И вот здесь работает вакцина, она препятствует формированию осложнений у тех, кто перенес ковид», - отметила Оксана Половникова.

Пункт вакцинации на Республиканском стадионе работает с июня, здесь также прививают «Спутником V» и «Спутником Лайт». В то же время заместитель главного врача «Сыктывкарской городской поликлиники №3» Ирина Бабушкина отметила, что в ближайшие дни появится вакцина «КовиВак».

По словам Сергея Артеева, задача депутатов была убедиться в том, что процесс вакцинации организован должным образом. «Мы увидели, что процесс удобен, есть выбор вакцин, врачи доброжелательны и могут проинформировать, что из себя представляет каждая вакцина. Это очень важно, так как необходимо, чтобы наши граждане принимали решение вакцинироваться, основываясь на полном понимании процесса и важности прививки для его здоровья», - подчеркнул депутат.

Подводя итоги рейда, Андрей Климушев также подчеркнул хорошую организацию процесса, что играет не последнюю роль для осознанного выбора вакцинироваться или нет. В то же время парламентарий отметил некоторые недоработки, связанные с информированием граждан. «Мы озвучили свои замечания руководству поликлиники №3, их возьмут в проработку, в частности, обновят данные на сайте медорганизации: где можно привиться, в какое время, какой вакциной», - сказал Андрей Климушев.

О совершенствовании информационной составляющей процесса вакцинации говорил и Виктор Воробьёв. Кроме того, депутата интересовало наличие вакцин помимо «Спутника V» и «Спутника Лайт». «Обещают, что должен появиться «КовиВак» в пункте вакцинации на стадионе, а «ЭпиВакКорона», по предоставленным данным, есть в наличии в пункте ТЦ «Макси». То есть, у тех, кто хочет вакцинироваться, выбор есть», - отметил Виктор Воробьёв.

Надежда Дорофеева, помимо необходимости усиления информационной работы с населением, обратила внимание руководства поликлиники на возможность проведения мобильной прививочной кампании в удаленных от города населенных пунктах: «Жителям таких поселков сложно выбраться в стационарные пункты вакцинации, а мобильные бригады могли бы решить данную проблему».

Напомним, межфракционная группа по законодательному регулированию мер по борьбе с ковидом была создана по поручению председателя Госсовета Коми Сергея Усачева. В группу вошли руководители партийных объединений регионального парламента и профильных комитета и комиссии.