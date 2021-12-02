Статистика: какие подарки на Новый год считаются раздражающими

Выяснилось, какие новогодние подарки россияне считают самыми нежелательными. Результаты стали известны в ходе опроса сервиса SuperJob, пишет “ТАСС”.

Так, самыми неудачными подарками стали неподходящие или ненужные предметы гардероба. Это носки, халаты и футболки. На втором месте оказались сувениры в виде свечей, брелоков, магнитов и статуэток-символов года. Третье место - это всевозможные кружки, солонки и столовые приборы. Последнее место заняли сладости, а также гигиенические и косметические средства.

Также 24% респондентов отметили, что самое худшее, что может быть, - это отсутствие подарка на Новый год.