В Сосногорске пропала 14-летняя девочка

Девушка выглядит на 14-15 лет, худощавого телосложения, рост 160 см., волосы черные, стрижка "каре".

Сообщается, что подросток ушла из дома и больше не возвращалась. На связь она не выходит.

В Сосногорске идут поиски пропавшей Екатерины Игнатченко 2007 года рождения. Девочка пропала 28 ноября, передает сообщество “Сосногорск Полиция”.

Была одета: двусторонняя куртка с одной стороны черно-белая-красная, с другой - бежевая, штаны зеленые в клетку темно-зеленого цвета, черные ботинки, зимняя панама черного цвета.

При себе у девушки был черный рюкзак.

Все, кто располагает любой информацией, могут позвонить в полицию по телефонам: 02, 56705, 89041090240. Анонимность гарантируем.