Жителям Коми выдали больше 6 тысяч бумажных QR-кодов

За две недели с 16 ноября бумажные сертификаты о вакцинации были выданы 6 264 жителям Коми, сообщает центр «Мои документы». В среднем за этой услугой каждый день обращались 522 человека.

Больше всего сертификатов было выдано в Сыктывкаре – 1485 единиц (23,7%). На втором месте Ухта – 637 бумажных QR-кодов (10,2%). На третьем – Печора, там выдано 570 сертификатов (9,1%).

Напомним, в центрах и офисах «Мои Документы» получить бумажный сертификат может тот, кто прошел курс вакцинации или переболел COVID-19, но не имеет регистрации на портале Госуслуг или с ней возникли проблемы. При себе надо иметь паспорт РФ, знать номер СНИЛС и полиса ОМС. Процесс оформления в среднем занимает от 5 до 10 минут. Те граждане, у кого есть личный кабинет на Госуслугах, могут скачать и распечатать QR-код самостоятельно в любом удобном месте.