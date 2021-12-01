В Коми проходит чемпионат «Молодые профессионалы»

– Одна из основных задач чемпионата – профориентация школьников. Сегодня в республике создана целая сеть техникумов и колледжей, в которых развивается много направлений подготовки для экономики нашей республики. Ребенку важно потрогать, пощупать профессию, чтобы понять: его это или не его. Наши техникумы как раз в рамках чемпионата дают такую возможность, – рассказала министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова.

В этом году за звание лучшего мастера в своей компетенции выступают более 300 участников возрастом от 14 до 22 лет. Они борются 46 компетенциях. Чемпионат проходит на 13 площадках: в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Микуне и Выльгорте. Все задания участники выполняют самостоятельно. Результаты оценивают 325 экспертов-профессионалов.

С 24 ноября по 3 декабря в Коми проходит VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Репортаж с мероприятия публикует телеканал « Известия Сыктывкар ».

Победители регионального Чемпионата проходят отбор в рамках отборочных соревнований по компетенциям и направляются на заключительный этап — Финал Национального чемпионата. За период с 2017 по 2021 год 7 участников от Республики Коми получили медальоны за профессионализм на соревнованиях всероссийского уровня, в том числе в Финале Национального чемпионата и при подведении итогов года в рамках отборочных соревнований.

Ворлдскиллс — это инновационный проект, целью которого является развитие профессионального образования путем популяризации рабочих профессий и специальностей среди молодых людей, внедрения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире.