«Умные» гаджеты обосновались в домах сыктывкарцев

В Коми с начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 18% в натуральном выражении и 25% в денежном. Специалисты компании объясняют интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года в МегаФоне фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории. Первый - с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в период нерабочих дней в мае и октябре.