За сутки из Сыктывкара вывезли почти две тысячи кубометров снега

Этой ночью столичное «Дорожное хозяйство» вело работы на улице Интернациональная (от ул. Энгельса до ул. Пушкина и обратно до ул. Бабушкина), улице Бабушкина и улице Орджоникидзе (от ул. Советская до ул. Интернациональная). Вывезено 1932 кубов, из них 1630 – за ночь.

Сейчас на дорожной сети города работает 38 единиц уборочной техники и 57 работников ручного труда. Проводится превентивная обработка проезжей части песко-соляной смесью для предотвращения скользкости и подметание проезжей части дорог и тротуаров механизированным способом.

Напомним, с наступлением снегопадов МКП «Дорожное хозяйство» перешло на усиленный режим работы.