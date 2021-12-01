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За сутки из Сыктывкара вывезли почти две тысячи кубометров снега

За сутки из Сыктывкара вывезли почти две тысячи кубометров снегаМКП «Дорожное хозяйство»

Этой ночью столичное «Дорожное хозяйство» вело работы на улице Интернациональная (от ул. Энгельса до ул. Пушкина и обратно до ул. Бабушкина), улице Бабушкина и улице Орджоникидзе (от ул. Советская до ул. Интернациональная). Вывезено 1932 кубов, из них 1630 – за ночь.

Сейчас на дорожной сети города работает 38 единиц уборочной техники и 57 работников ручного труда. Проводится превентивная обработка проезжей части песко-соляной смесью для предотвращения скользкости и подметание проезжей части дорог и тротуаров механизированным способом.

Напомним, с наступлением снегопадов МКП «Дорожное хозяйство» перешло на усиленный режим работы.

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