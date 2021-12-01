С 1 марта водительские справки будут выдавать по новым правилам

Водителям, которым потребовалась справка для получения из-за истечения срока действия водительского удостоверения, их утраты, а также кандидатам в водители, у которых нет признаков алкоголизма или наркомании, сдавать анализы не придется. Подписан долгожданный приказ Минздрава, пишет "Российская газета".

Теперь законопослушным водителям и кандидатам в водители уже больше не грозит необходимость сдавать дорогостоящие анализы и ожидать медсправки для получения неделями. В новом приказе Минздрава все эти сложности предусмотрены только для тех, кто пришел за получением справки в нетрезвом состоянии или с похмелья - в общем, с признаками алкоголизма или наркомании на лице. А также для тех, кому справка потребовалась для возврата прав после лишения за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Что вполне справедливо. Если садился за руль пьяным, то нужно доказать, что не пьешь. Именно для анализа регулярной алкогольной нагрузки на организм кровь и берется. Мочу будут брать на выявление психоактивных веществ.

Напомним, в предыдущем приказе, который, как дамоклов меч висел над водителями более двух лет, эти анализы должны были сдавать все, кто обратился за справкой. А так, как анализы дорогостоящие, и делаются не быстро, то абсолютно всем водителям пришлось бы платить за справку в разы больше, а получать ее не за один день, а в течение недели. И это в лучшем случае. Все это должно было вступить в силу с 1 января этого года. Но теперь уже не вступит.